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Почему авианосец "Адмирал Кузнецов" лишился МиГ-29КР
18.11.2016
Летное происшествие случилось за несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» при заходе палубного истребителя МиГ-29КР (корабельный, российский) на посадку. Несмотря на происшествие, российская корабельная авианосная группа в Средиземном море продолжает действовать по плану дальнего похода, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. Однако конкретных подробностей о технической неисправности, приведшей к падению самолета, и уровне подготовки летчика ничего не сообщалось.

Основательно модернизированные палубные истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР (корабельные учебно-боевые, российские) в количестве 24 штук получили в ВМФ России лишь в 2015 году. В обозначении именно этой последней партии машин стали применять букву «Р» для того, чтобы всем была понятна проведенная сугубо под российские требования модернизация истребителей МиГ-29. А то ведь стали появляться невнятные комментарии о том, что на вооружение «Адмирала Кузнецова» поступили абсолютно такие же машины, как проданные индийцам для их авианосца «Викрамадитья» экспортные машины, которые тех якобы не во всем устраивают.

Незадолго до выхода в дальний поход авианосца «Адмирал Кузнецов» появилась информация о незавершенности цикла испытаний самолетов МиГ-29КР/МиГ-29КУБР и едва начавшейся подготовке пилотов для них. Корабль традиционно нес самолеты Су-33 и Су-25УТГ из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (ОКИАП) морской авиации Северного флота. В начале июля самолеты этого полка прибыли на авианосец после прохождения подготовки на наземном испытательно-тренировочном комплексе (авиационном) НИТКА в крымском городке Саки. А вот истребители-бомбардировщики МиГ-29 из недавно сформированного 100-го ОКИАП авианосец должен был принять позднее, поскольку они находились в городе Ейске (Краснодарский край), где во времена принадлежности Крыма к Украине начали строить другой – российский комплекс НИТКА, который, к сожалению, еще не готов к эксплуатации.

Полностью цикл испытаний самолеты МиГ-29КР/КУБР не прошли к началу дальнего похода в середине октября. Но нет точных данных о том, сколько именно «мигарей» 100-го ОКИАП принял все-таки на борт авианосец перед дальним походом и в каком техническом состоянии они находятся. А еще не ясно, сколько летчиков прошло полноценную подготовку к полетам с палубы «Адмирала Кузнецова». Они, конечно, начали такие тренировки уже по приходе в Средиземное море, только вот в советские времена считалось, что для нормальной подготовки палубных летчиков требуется не менее двух лет. В экспертных кругах считают: если бы комплекс НИТКА в Саках, вернувшийся в Россию вместе с Крымом, не был обделен должным вниманием, подготовку строевых летчиков 100-го ОКИАП к полетам на МиГ-29 с палубы наземного «авианосца» можно было бы начать еще год назад, сообщает "НГ".

Между тем, по официальным данным, на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку к полетам на МиГ-29КР/КУБР всего 7 летчиков, включая военных и гражданских летчиков-испытателей, а также пилотов 100-го ОКИАП. Поэтому выглядят несуразными нынешние попытки отрицать возможный человеческий фактор в случившемся падении МиГ-29 в Восточном Средиземноморье.

За последние 25 лет в российском ВМФ произошло две аварии на авианосцах. В 1991 году на палубу «Адмирала Горшкова» (проданного впоследствии Индии) упал новейший тогда истребитель Як-141. В сентябре 2005 года в Северной Атлантике утонул не сумевший сесть на «Адмирала Кузнецова» Су-33.

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