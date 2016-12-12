|
|
|
|
Пальмира вновь захвачена ИГИЛ
12.12.2016
Террористы пошли в атаку на Пальмиру в четверг, 8 декабря. К 11 декабря они взяли город. Сирийские власти уже признали падение Пальмиры. По словам местных жителей, небольшая российская база с наступлением «Исламского государства» опустела. В Минобороны отчитались о нескольких десятках авиаударов, которые привели к гибели сотен боевиков; тем не менее, продвижение террористов остановить не удалось.
Местных жителей в городе почти нет; когда-то там жили 80 тысяч человек, но сейчас осталось несколько сотен семей, и власти говорят, что большинство населения эвакуировали. «Исламское государство» обещает продолжить атаку и идти на военный аэродром T4 (Тийяс) к западу от Пальмиры, который использует и российская авиация, и дальше на запад — к Хомсу, который находится под контролем правительства.
В первый раз террористы из «Исламского государства» захватили город, рядом с которым располагаются древние руины, признанные ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия, в мае 2015 года . Взяв город, боевики показательно взрывали памятники; в том числе они разрушили храм Баал-Шамин — один из самых значимых памятников поздней античности. Террористы обезглавили сирийского 82-летнего археолога Халеда Асада, который пытался спасти от исламистов хоть какие-то экспонаты.
Город оставался в руках террористов девять месяцев. В конце марта 2016 года сирийские войска при поддержке российской авиации и ливанской группировки «Хизбалла» освободили Пальмиру. В мае музыканты под управлением дирижера Валерия Гергиева сыграли концерт в древнем амфитеатре. Президент России Владимир Путин впоследствии наградил Гергиева медалью «За освобождение Пальмиры», а виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин получил орден Александра Невского за «особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций».
Вновь хаъватив Пальмиру, Исламское государство показало, что может проводить атакующие действия. Важность Пальмиры заключается еще и в том, что город расположен в стратегически важном месте: через него проходит дорога из Дамаска на восток страны и в Ирак, рядом расположены нефтяные месторождения. Почему сирийская армия не уделила должного внимания защите Пальмиры, неизвестно.
Как заявил заместитель министра иностранных дел Владимир Титов, «мы будем делать все возможное, чтобы не допустить возвращения в эти районы террористов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что потеря Пальмиры — это не потеря России: «Пальмира это все-таки сирийский город. И это не Россия теряет Пальмиру. Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России. Это урон для имиджа всего цивилизованного человечества».
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
|
|
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru
|