Пальмира вновь захвачена ИГИЛ

Террористы пошли в атаку на Пальмиру в четверг, 8 декабря. К 11 декабря они взяли город. Сирийские власти уже признали падение Пальмиры. По словам местных жителей, небольшая российская база с наступлением «Исламского государства» опустела. В Минобороны отчитались о нескольких десятках авиаударов, которые привели к гибели сотен боевиков; тем не менее, продвижение террористов остановить не удалось.





Местных жителей в городе почти нет; когда-то там жили 80 тысяч человек, но сейчас осталось несколько сотен семей, и власти говорят, что большинство населения эвакуировали. «Исламское государство» обещает продолжить атаку и идти на военный аэродром T4 (Тийяс) к западу от Пальмиры, который использует и российская авиация, и дальше на запад — к Хомсу, который находится под контролем правительства.





В первый раз террористы из «Исламского государства» захватили город, рядом с которым располагаются древние руины, признанные ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия, в мае 2015 года . Взяв город, боевики показательно взрывали памятники; в том числе они разрушили храм Баал-Шамин — один из самых значимых памятников поздней античности. Террористы обезглавили сирийского 82-летнего археолога Халеда Асада, который пытался спасти от исламистов хоть какие-то экспонаты.





Город оставался в руках террористов девять месяцев. В конце марта 2016 года сирийские войска при поддержке российской авиации и ливанской группировки «Хизбалла» освободили Пальмиру. В мае музыканты под управлением дирижера Валерия Гергиева сыграли концерт в древнем амфитеатре. Президент России Владимир Путин впоследствии наградил Гергиева медалью «За освобождение Пальмиры», а виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин получил орден Александра Невского за «особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций».





Вновь хаъватив Пальмиру, Исламское государство показало, что может проводить атакующие действия. Важность Пальмиры заключается еще и в том, что город расположен в стратегически важном месте: через него проходит дорога из Дамаска на восток страны и в Ирак, рядом расположены нефтяные месторождения. Почему сирийская армия не уделила должного внимания защите Пальмиры, неизвестно.



