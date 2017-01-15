У Кремля есть компромат на Трампа

Издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором говорится о наличии связей между представителями штаба избранного президента Дональда Трампа и российскими спецслужбами. Также, согласно досье, российские спецслужбы обладают компрометирующими Трампа сведениями об «извращенных сексуальных актах».





Как пишет издание, досье было собрано человеком, который называет себя бывшим агентом британской разведки Ми-6. Его наняли противники Трампа в Демократической и Республиканской политических партиях во время президентской гонки. BuzzFeed подчеркивает, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть изложенные в нем данные. Документ насчитывает 35 страниц.





По утверждениям близкого к Трампу источника, занимавшегося организацией его поездок в Россию, Трамп приглашал проституток президентский номер в отеле Ритц Карлтон. По словам собеседника автора досье, Трамп знал, что в этом номере останавливался президент США Барак Обама и его супруга Мишель. В опубликованных материалах также говорится, что в гостинице ФСБ установила прослушку и скрытые камеры.





Кроме того, автор досье пишет со ссылкой на источник, близкий к бывшему главе администрации президента Сергея Иванову, что в июле занимавший тогда пост заместителя главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкин встречался с советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Во время этой встречи Дивейкин сообщил Пейджу, что у российского руководства есть компромат на Трампа, говорится в документе.





Источники автора доклада также рассказали, что Трамп снимал проституток и участвовал в «секс-вечеринках» во время посещения Санкт-Петербурга. В тексте говорится, что все ключевые свидетели отказались от показаний.





Согласно досье, российские власти «разрабатывали» Трампа в течение пяти лет. Досье на Трампа контролировалось пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, отмечается в документе.





Ранее телеканал CNN сообщил, что «выжимка» из этого досье была приложением к докладу спецслужб о «вмешательстве России» в выборы США.





Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter после сообщений о том, что у российских спецслужб может быть информация, компрометирующая его. «Фейковые новости — тотальная политическая охота на ведьм», — написал Трамп.



