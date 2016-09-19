Петербург не пришел голосовать

Крупнейшие города России оказались последними по показателю явки избирателей на участки, свидетельствуют данные Центризбиркома. Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали регионами с самой низкой явкой. Последние промежуточные данные (на 18:00) таковы: в Москве проголосовали менее 29%, в Петербурге - менее 26% избирателей.





Две столицы" начали отставать с самого утра. Так, к полудню города федерального значения Москва и Санкт-Петербург стали единственными регионами, где до участков дошли менее 10% избирателей, к 15:00 - менее 20%.





К 18:00 стало ясно, что явка и в целом по стране будет заметно меньше, чем на предыдущих выборах. В среднем по России к этому времени проголосовали менее 40% избирателей, тогда как в 2011 было более 51%.





Низкая явка означает потенциально большой эффект от попыток повлиять на исход голосования противозаконными методами.





"Новая газета" в своей онлайн-трансляции отмечает, что из Петербурга результаты приходят последними по стране (кроме Калининградской области, которая "отстает" на час). "Во всех предыдущих кампаниях такие задержки с отчетностью оборачивались самыми массовыми фальсификациями результатов голосований по России", - утверждает издание.





По данным ЦИК, всего открыто около 97 тысяч участков, в том числе 372 - за рубежом.





Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе. Из 450 депутатов 225 будут выбраны по партийным спискам, а остальные - по одномандатным округам. Для прохода партии в Думу ей нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам нужно набрать больше всех голосов в своем округе.





В выборах в этот раз принимают участие 14 партий.



