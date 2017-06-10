«Слово и дело» Игоря Албина

Питерский «Зенит» нанес вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину очередной штрафной удар. Буквально за пару дней до Петербургского экономического форума клуб заявил о том, что намерен построить для себя новый стадион. Пожалуй, нетрудно догадаться, о чем теперь будут говорить в кулуарах форума высокопоставленные болельщики клуба и к каким последствиям для городского начальства это приведет.

Новый стадион на 20 тыс. мест «Зенит» планирует построить во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Подразумевается, что новая арена будет использоваться как резервная. Хотя не исключено, что клуб, который недавно со скандалом вернулся с пресловутой «Зенит-Арены» на старый стадион «Петровский», так и не переедет на Крестовский остров. Слишком скандально и затратно.



Передать долгострой на баланс футбольного клуба Смольный планировал еще зимой, чуть ли не сразу после новогодних праздников. Благо еще в канун Нового года вице-губернатор Игорь Албин заявил о том, что «Зенит-Арена» сдана в эксплуатацию. Правда, оказалось, что первые тестовые игры здесь смогут пройти не раньше марта, а вообще стадион будет достроен только к концу мая.



Однако уже в начале мая ФК «Зенит», так и не принявший на себя ответственность за стадион, отказался проводить здесь третью тестовую игру. Клуб заявил, что сам уже потратил около миллиарда рублей на стадион, тем не менее, играть здесь пока нельзя.



Албин попытался убедить всех, что поле к играм готово, а отказ «Зенита» - прихоть тренера. Но препирательства с клубом, а тем более с его спонсором – главой «Газпрома» Алексеем Миллером – авторитета ему не добавили. История, как известно, закончилась тем, что «Зенит» все равно ушел со стадиона на Крестовском, а вице-премьер Виталий Мутко, посетовав на то, что местные чиновники не оправдали его доверия, чуть ли не лично взялся менять газон скандального стадиона, отметив: "Единственное, что и для нового газона нужно солнце, которое пока о нас забыло". К этому хочется только добавить: "Солнце – это Албин, которое на нас ЗАБИЛО!"



И, кстати, до сих пор неизвестно, кто оплачивает замену. Албин попытался убедить всех, что это зона ответственности клуба. Алексей Миллер наезд опроверг, заявив, что клуб не является подрядчиком строительства. Учитывая, что сам вице-губернатор заявлял, что на замену пойдет имеющийся у него в резерве газон, то, кажется, справедливо все же предположить, что оплачен он из бюджета города, а не из личного кармана вице-губернатора. Хотя до конца непонятно, как эта закупка производилась.



Параллельно со скандалом вокруг газона выяснилось, что на «Зенит-Арене» пока не готовы отдельные сети, хотя на них албинский генеральный подрядчик строительства «Метрострой» в конце прошлого года получил без всякого конкурса дополнительные 2 млрд. рублей.



И на фоне этого скандала Игорь Албин не мог придумать ничего лучше, кроме как заявить, что скандальный долгострой обошелся городу не так уж дорого. Очередной скандал не заставил себя ждать. Вице-губернатора тут же поймали за язык независимые СМИ, насчитавшие только официальных затрат примерно на пять миллиардов больше, чем Албин. Тогда это не вызвало аллергии Албина, тем более, что с документами на руках он доказать свою правоту то ли не может, то ли не хочет.



И это понятно. Разница основана на утверждении Албина, что он отсудит деньги у предыдущего генерального подрядчика «Зенит-Арены». Вот только даже при самом благополучном стечении обстоятельств он не вернет городу разницу в 5 млрд. А обстоятельства пока складываются не в пользу Албина. И хотя принципиальных решений в судах еще не принято, пока чиновники терпят в арбитраже поражения. Подчиненные вице-губернатора пытаются объяснить это накоплением необходимых опыта и практики. И слава Богу, ни кому в голову не придет включить в цену «Зенит-Арены» стоимость человеко-часов, потраченных на юридическое образование албинских подчиненных. Потому как если они еще и проиграют затеянные процессы, сумма городских убытков может возрасти на несколько миллиардов.



Тем временем вокруг вице-губернатора уже образуется «мертвая зона». Бывшие соратники, будь то чиновники или «любимые фирмы», стараются быстрее покинуть тонущий корабль.



В апреле по собственному желанию уволился первый заместитель главы Комитета по строительству Санкт-Петербурга Владимир Левдиков, с которым Албин, имевший тогда фамилию "Слюняев", работал еще в Костромской области. В 2008 году Левдиков был заместителем Слюняева-Албина ‒ губернатора Костромской области. Потом они вместе пришли в Минрегионразвития, где в 2012-2014 годах Левдиков являлся главой департамента строительства, а Слюянев-Албин ‒ министром. Позже оба нашли себя в Санкт-Петербурге.



Так же по собственному желанию уволился другой назначенец Албина-Слюняева ‒ глава ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Юрий Тонков, который в свое время был соучредителем ООО «Галичское общество охотников и рыболовов», зарегистрированное в вотчине Слюняева-Албина ‒ Костромской области.



С некоторых пор от Албина стараются дистанцироваться даже фирмы, с которыми он раньше вел дела. Так, например, в канун ПЭФа, где, как считается, Санкт-Петербург планировал блеснуть новыми проектами, подгоняя принятие генплана развития города к форуму, Игорь Албин остался без поддержки «любимого» концессионера. Группа ЛСР вдруг засомневалась в своем участии в грандиозном строительстве «Аэроэкспресса» от Пулково до Витебского вокзала.



Вице-губернатору, конечно, представился шанс пообещать, что город даже проведет чуть ли не конкурс по выбору концессионера. Но нет еще такого обещания, которое Албин-Слюняев смог бы выполнить. Однако, на ЛСР явно делалась ключевая ставка.



Еще недавно группу возглавлял Борис Мурашов, работавший у Слюняева-Албина в министерстве регионального развития помощником. Сейчас Мурашов отвечает в ЛСР за рекламу и маркетинг. Сама группа неоднократно критиковалась за спорное концессионное соглашение со Смольным, заключенное, как подозревали некоторые, на кабальных для города условиях.



Но не потому ли ЛСР постаралась дистанцироваться от своего покровителя и так подставила его накануне ПЭФа, что партнерство с ним начинает болезненно отражаться на бизнесе? А в проекте «Аэроэкспресса» речь идет не только о том, как развести Смольный, но и о федеральных деньгах, за которые придется отчитываться уже не перед Албиным, а перед Счетной палатой, Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой РФ.



Кстати, некоторым подчиненным Албина-Слюняева чудом удалось избежать уголовного преследования. А вот некоторым партнерам оно уже грозит. В конце мая, например, следователи ФСБ провели серию обысков у подчиненных вице-губернатора в «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга и офисах одного из крупнейших дорожных подрядчиков ЗАО «Пилон». Кстати, президент «Пилона» Владимир Дедюхин когда-то был заместителем Слюняева-Албина в Минрегионразвития.



Обыски ФСБ со спецназом уже неоднократно проходили и в «Метрострое», курируемом Албиным, который «осчастливил» компанию участием в скандальной стройке «Зенит-Арены». Визиты следователей пока не связаны со стадионом на Крестовском. Однако участие в строительстве арены уже привело к тому, что «Метрострой» за полгода удвоил объем краткосрочных займов и нарастил кредиторскую задолженность в 4 раза, а сумма предъявляемых ему судебных исков выросла аж в 18 тысяч раз. Надежды на то, что Смольный быстро погасит долги, пока нет. Албинские подчиненные обещали компании подбросить в этом году 7,8 млрд рублей сверх обещанных сумм, но пока смогли выбить лишь 700 млн. Все это, кажется, должно закончиться отставкой гендиректора «Метростроя» Вадима Александрова по требованию акционеров компании, которым уже надоели все эти скандалы.



Впрочем, Албин-Слюняев, кажется, даже не понимает, что круг вокруг него сужается. Отсюда новая гигантомания в проектах. Тот же «Аэроэкспресс», от которого город отказался еще три года назад при цене в 14 млрд рублей. Но он снова, несмотря на экономический кризис, по настойчивому желанию Албина вновь всплыл в генплане, но уже за 24-26 млрд рублей. И перспектива появления в Санкт-Петербурге в добавок к «Распил-Арене» еще и «Распил-Экспресса» кажется вполне реальной.



А в албинском генплане есть еще и проект Восточного скоростного диаметра, против строительства которого выступают местные жители. Так мало этого, еще и стоимость одного километра трассы будет в два раза дороже одного километра ЗСД – другой одиозной городской стройки, особенности инвестиций в которую боится озвучить даже губернатор.



В общем, не стоит удивляться, что новый албинский генплан – это план очередных пикетов, акций протеста и скандалов, ни один из которых в последние годы в Санкт-Петербурге, кажется, не обходится без Игоря Албина. О том, что их становится слишком много для города, свидетельствует то, с каким нетерпением недовольные действиями губернатора петербуржцы ждут его отставки.



Хотя, как отметил один из политологов, «"чаша терпения" в отношении Албина-Слюняева переполнилась». Ранее его уже дважды просили на выход. Очевидно и третий раз не за горами.

