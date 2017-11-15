Глава "Роснефти" Сечин развелся с молодой женой Ольгой

Как выяснилось только сейчас, суд расторг второй брак Игоря Сечина 14 июня этого года, а уже спустя месяц Ольга (теперь уже Рожкова) показала своим подписчикам в соцсетях нового бойфренда — 32-летнего итальянского гонщика Франческо Провенцано. К слову, с пилотом болида Оля тусуется уже давно: их первые совместные фото появились еще в 2015-м.









Впрочем, самого судебного акта о разводе, однако, в российской судебной базе данных не оказалось — вероятно, его изъяли по соображениям конфиденциальности.





В 2014-м уже Forbes писал, что Игорь Сечин женился второй раз "на молодой сотруднице своего аппарата", правда, ни точной даты свадьбы, ни имя этой сотрудницы издание не называло. Вместе с тем в июне 2016 года Лайф опубликовал видео с закрытой вечеринки Петербургского международного экономического форума. Гостей в музее-заповеднике "Павловск" принимал глава "Роснефти" Игорь Сечин. На видео заметно, что топ-менеджера госкомпании сопровождает девушка со светлыми волосами. Это была Ольга Рожкова.





Летом 2016 года в "Новой газете" появилась статья "Секрет "принцессы Ольги". Речь в ней шла об одной из самых больших яхт в мире — St. Princess Olga (Святая принцесса Ольга). В публикации утверждалось, что яхта, стоимость которой оценивалась в $100 млн, якобы принадлежит Рожковой. Журналисты утверждали, что у них есть документы о том, что Сечин повторно женился в 2011 году, когда был вице-премьером. По данным издания, тогда Ольга Рожкова сменила фамилию на Сечину. На момент знакомства Ольга работала в аппарате Правительства РФ. 25-летняя разница в возрасте не смущала девушку, и вскоре у них закрутился роман.





У Сечина и Ольги есть общая дочь Варвара. Информационный портал "Центр управления расследованиями" сообщал, что до недавнего времени она была прописана вместе с матерью в 50-метровой квартире на Кутузовском проспекте.





Франческо Провенцано начал свою карьеру гонщика с выступлений на картинге, затем перебрался в итальянские "формулы". Он на три года старше Ольги. Сейчас ему 31, и в Италии он стал известен ещё в конце нулевых благодаря своим выступлениям на Мировой серии Рено и на Итальянской "Формуле-Рено". Гоночными талантами Фрэнки, однако не блистал. Крупнейшее его достижение — третье место на "Формуле мастер Италия" в 2007-м. Раньше он выступал за команды ADM Motorsport и Trident Racing.





Он живёт в Италии, в провинции Реджо-Эмилия, и тренирует молодёжную команду гонщиков. Как минимум с 2015-го он дружит с российским пилотом "Формулы-1" Даниилом Квятом. Фотографию с Франческо выкладывали в "Твиттере" фанаты российского гонщика.





Пока непонятно, на какие доходы живут возлюбленные. Однако после развода Ольга Сечина может получить хорошие алименты от бывшего мужа на содержание их дочери. По закону, на одного ребёнка до наступления его совершеннолетия второй родитель должен выплачивать до четверти своего ежемесячного официального дохода.





Размер доходов одного из самых богатых топ-менеджеров госкомпаний России, которым считается Сечин, долгое время был закрытым. Даже само обсуждение зарплаты Сечина журналом Forbes закончилось судом. В рейтинге Forbes от 2013 года журнал назвал Сечина самым дорогим менеджером, оценив его вознаграждение в $50 млн.





Весной 2015 года Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Игоря Сечина ещё на пять лет. Компания впервые озвучила, сколько будет зарабатывать её президент. Размер должностного оклада для президента "Роснефти" устанавливается советом директоров в размере 15–20 млн рублей.





Исходя из этих цифр, годовая зарплата Сечина может составить без учёта премий и дополнительных выплат до 240 млн рублей. Размер годовой премии президента устанавливается в процентах от годового денежного вознаграждения и доходит до 150%. Таким образом, с учётом премии в 360 млн рублей Игорь Сечин может получать до 600 млн рублей в год.

Исходя их этих цифр, можно предположить, что Ольга Сечина может получать 150 млн рублей в год в качестве алиментов, если бывшие супруги не оговорят другую сумму.





Кроме того, Ольге Сечиной может отойти и их общий с Игорем дом в подмосковной Барвихе на участке размером в 3,2 гектара, построенный в 2016 году. Ранее СМИ, сообщали, что рыночная стоимость дома и участка составляет не менее 4 млрд рублей.



