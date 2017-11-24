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Три допроса Сечина
24.11.2017
Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, продолжается уже больше трех месяцев. Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года после того, как он получил сумку с деньгами от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Сечин - главный свидетель и инициатор уголовного дела против Улюкаева. Именно он в 2016 году пожаловался на министра в ФСБ и он же был участником оперативного эксперимента, после которого министра взяли с поличным.

До сих пор Сечин ни разу публично не рассказывал свою версию событий. Он трижды не пришел в суд, когда его вызывали выступить свидетелем. На этой неделе, 22 ноября, судья отправила Сечину четвертую повестку.

Русской службе Би-би-си удалось ознакомиться с тем, что Сечин рассказывал следователям на допросах. Подлинность копий протоколов допросов подтвердил знакомый с материалами дела собеседник Би-би-си, не уполномоченный разглашать детали расследования.

Всего главу "Роснефти" допрашивали три раза: утром 15 ноября, в служебном автомобиле, на утро после задержания Улюкаева. Второй раз он два часа беседовал с полковником Следственного комитета России в одном из кабинетов "Роснефти" на Софийской набережной 17 января. Третий допрос состоялся 31 мая.

На первом допросе в машине Сечин не рассказал, когда и где именно Улюкаев, по его мнению, потребовал взятку: он сообщил лишь, что это было примерно "в октябре-ноябре 2016 года".

Спустя два месяца глава "Роснефти" вспомнил детали событий. По его словам, 15 октября на саммите в Гоа министр "в дневное время в здании отеля в ходе беседы" начал обсуждать приватизацию нефтяной компании "Башнефть".
Сечин в своих показаниях отметил, что к тому моменту "Роснефть" уже приобрела госпакет "Башнефти" и сделка была одобрена правительством. Министр "попросил каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение путем выплаты так называемой премии", пересказал следователям свою версию разговора глава компании.

После чего, утверждает Сечин, он переспросил Улюкаева, каким образом понимать его просьбу о "благодарности".
"Улюкаев А.В. жестом в виде двух пальцев показал размер требуемого им вознаграждения, уточнив устно, что данный жест соответствует 2 млн долларов США, - рассказал Сечин на допросе. - Об указанном предложении Улюкаева А.В. я пообещал подумать".

Этого разговора, следует из показаний Сечина, больше никто не слышал. "Факт данной встречи с Улюкаевым А.В., но не содержание состоявшегося разговора" могут подтвердить сотрудники службы безопасности ПАО "НК "Роснефть", заявил он в ходе допроса.

Свидетели обвинения, допрошенные в суде, также говорили, что не слышали такой беседы. Корреспондент издания "Лайф" Александр Юнашев и менеджер службы безопасности "Роснефти" Вадим Деревягин говорили, что видели Сечина, Улюкаева, а также главу ВТБ Андрея Костина за игрой в бильярд в перерыве между мероприятиями саммита, но не расслышали разговора. Каких-либо особых жестов они также не заметили.

Вернувшись из командировки, Сечин рассказал о случившемся в Гоа руководителю службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову, и они вместе обратились в ФСБ. Топ-менеджер и его подчиненный согласились участвовать в оперативном эксперименте, в ходе которого предполагалось взять Улюкаева с поличным.

На втором допросе Сечин описал утро оперативного эксперимента так: 14 ноября около полудня Улюкаев сам позвонил ему и попросил о встрече. Этот звонок глава госкомпании воспринял как "повторное требование взятки", следует из материалов допроса, свидетелем этого звонка был Феоктистов, который сидел в кабинете.

Сечин также сообщил следователю, что министр, узнав о его отъезде 15 ноября в командировку, не захотел переносить встречу и предложил встретиться в офисе "Роснефти" в тот же день.

Телефонные переговоры главы "Роснефти" и чиновника прослушивала и записывала ФСБ - расшифровка беседы Сечина и Улюкаева перед встречей 14 ноября опровергает показания топ-менеджера. Из нее следует, что это он позвонил Улюкаеву, сам попросил о встрече и долго уговаривал приехать в офис компании именно к 17 часам.

"Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - говорил ранее в суде и сам экс-министр.

Ирина Дютина, которая работала помощницей Улюкаева в ноябре прошлого года, также говорила в суде, что министру звонила секретарь "Роснефти", а не наоборот.

В тот же день оперуполномоченный ФСБ передал Сечину 2 млн долларов наличными в офисе "Роснефти". Глава компании в своих показаниях не уточнил, было это сделано до звонка Улюкаеву или после. Но в допросе он сначала упоминает деньги, а потом звонок.

Кто предоставил для эксперимента 2 млн долларов, Сечин не уточнил. Он рассказал лишь, что "вопросом подыскания" денег вместе с ФСБ занимался Феоктистов.

2 млн долларов в купюрах по 100, обработанные спецраствором, положили в сумку, а сумку поместили "в тканевый пакет красного цвета", утверждал Сечин на допросе.

Ключ от сумки положили в конверт. "Как мне объяснили сотрудники ФСБ, подобный способ упаковки сумки с деньгами и ключа применялся с целью исключения преждевременного контакта каких-либо лиц за исключением взяткополучателя с сумкой, - рассказал Сечин на допросе. - Феоктистов О.В. вложил мне в карман одежды ключ от замка, которым была заперта указанная сумка".

Впрочем, сумку министр так и не открыл.

Сечин и Улюкаев встречались у "персонального гаражного подъезда" главы "Роснефти", рассказывал руководитель компании.
"Он был одет в темный костюм, верхняя теплая одежда на нем отсутствовала, в связи с чем я предложил ему куртку, - рассказал на втором допросе Сечин. - Тот отказался, сославшись на привычку перемещаться на короткие расстояния без куртки".

Дальше, по словам главы "Роснефти", министр подошел к нему и к месту, где стояла сумка с деньгами. "Между нами состоялся короткий разговор, в котором я сообщил Улюкаеву А. В., что "объем собрали", таким образом обозначая взятку", - заявил следователю Сечин.

Улюкаев "никаких вопросов" ему не задавал, и "удивления относительно получения от меня тяжелой сумки с деньгами не высказывал". "О содержимом сумки и необходимости ключа к ней не интересовался, что однозначно указывало на его полную осведомленность о цели визита в "Роснефть" и содержимом сумки", - сказал Сечин.

Диалог, который состоялся на парковке между Сечиным и Улюкаевым, был дословно зачитан в суде: Сечин все время эксперимента носил на себе прослушивающую аппаратуру.

Следующее заседание по делу Улюкаева состоится 27 ноября. Суду осталось допросить только Улюкаева и Сечина. Адвокат Сечина Николай Клен на этой неделе сообщил суду, что глава "Роснефти", скорее всего, не сможет явиться на заседания до конца года из-за "напряженности рабочего графика".

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