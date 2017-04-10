Сын главы Росгвардии займется акробатическим рок-н-роллом

Здание на Красной Пресне станет уже вторым объектом, который правительство Москвы построит для спортшколы «Хамовники» — именно ее представляла на соревнованиях Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента России Владимира Путина. В 2016 году для школы было решено построить Центр акробатического рок-н-ролла «Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья. Его стоимость составит около двух миллиардов рублей, а площадь — более девяти гектаров, на которых разместится большой комплекс с бассейном, гостиницей и вертолетной площадкой. Строительство развернется на территории бывшего центра для детей из социально незащищенных семей «Истра».





Со зданием на Трехгорном валу произошла похожая история. Здесь ранее находилась спортшкола № 28, специализировавшаяся на прыжках на батуте. В 2013-м ее возглавила Ольга Сбитнева, пятикратная чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу, а в октябре 2015 года департамент спорта Москвы принял решение о присоединении спортшколы № 28 к спортшколе № 29 «Хамовники».





Саму школу «Хамовники» — «ведущее учреждение в Москве и в России по развитию акробатического рок-н-ролла» — летом 2013 года возглавила Татьяна Быстрова, которая была первым тренером Катерины Тихоновой. Ранее школа специализировалась на спортивной гимнастике. Также Быстрова возглавляет Федерацию акробатического рок-н-ролла Москвы, а в феврале 2016 года она была назначена главным тренером сборной России по акробатическому рок-н-роллу.





В феврале 2017 года московские власти объявили тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники» в начале Трехгорного вала. Согласно документам, в здании должны разместиться залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.





Сейчас по адресу Трехгорный вал, 2/4, где должен появиться комплекс, располагается здание бывшей вечерней школы рабочей молодежи, которое школа «Хамовники» делит с еще тремя образовательными учреждениями для детей: хоровой музыкальной школой имени Чеснокова, музыкальной школой имени Блажевича и Государственным училищем духового искусства; всего там учатся более тысячи детей.





При этом возведение комплекса, по словам источника «Медузы» в мэрии Москвы, было согласовано еще в апреле 2016 года — несмотря на отрицательное заключение соответствующих публичных слушаний.





Строительство нового здания для школы «Хамовники» обойдется столичному бюджету в 528,3 миллиона рублей. Итоги конкурса по выбору подрядчика планируется подвести 20 марта; существующее здание должны начать сносить в октябре 2017 года, а построить новое — уже к декабрю 2018-го. Куда будут пристроены учащиеся музыкальных школ пока неясно.





Курировать строительство новых объектов для спортшколы «Хамовники» будет сын главы Росгвардии, бывшего охранника Владимира Путина Виктора Золотова — Роман Золотов, который в феврале был назначен заместителем главы департамента спорта и туризма Москвы. Золотов работает в мэрии Москвы с августа 2016 года, однако распоряжение о его назначении официально не публиковалось, рассказал источник «Медузы» в мэрии Москвы.





Сфера рабочей ответственности Золотова — пропаганда массового спорта, развитие системы сдачи норм ГТО; он также курирует городские программы «Выходи во двор, поиграем!» и «Московская семья — спортивная семья», а еще занимается развитием спортивных объектов и площадок во дворах. В 2017–2018 годах на реализацию подответственной чиновнику программы «Спорт Москвы» планируется выделить около 70 миллиардов рублей, из которых почти два миллиарда рублей будет потрачено на строительство центра «Жаворонки». В подчинении Золотова находятся около ста физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в различных округах Москвы.





С 2013 года Золотов-младший входит в совет директоров компании «Байкал-групп», которая спонсировала акции дизайнера Анастасии Задориной, выпустившей коллекцию футболок с принтами вроде «Тополь санкций не боится», а в начале февраля победившей в конкурсе на создание формы для олимпийской сборной России. Отец Задориной — генерал-полковник ФСБ Михаил Шекин.



