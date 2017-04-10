 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
10 АПРЕЛЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Сын главы Росгвардии займется акробатическим рок-н-роллом
1.03.2017
Здание на Красной Пресне станет уже вторым объектом, который правительство Москвы построит для спортшколы «Хамовники» — именно ее представляла на соревнованиях Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента России Владимира Путина. В 2016 году для школы было решено построить Центр акробатического рок-н-ролла «Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья. Его стоимость составит около двух миллиардов рублей, а площадь — более девяти гектаров, на которых разместится большой комплекс с бассейном, гостиницей и вертолетной площадкой. Строительство развернется на территории бывшего центра для детей из социально незащищенных семей «Истра».

Со зданием на Трехгорном валу произошла похожая история. Здесь ранее находилась спортшкола № 28, специализировавшаяся на прыжках на батуте. В 2013-м ее возглавила Ольга Сбитнева, пятикратная чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу, а в октябре 2015 года департамент спорта Москвы принял решение о присоединении спортшколы № 28 к спортшколе № 29 «Хамовники».

Саму школу «Хамовники» — «ведущее учреждение в Москве и в России по развитию акробатического рок-н-ролла» — летом 2013 года возглавила Татьяна Быстрова, которая была первым тренером Катерины Тихоновой. Ранее школа специализировалась на спортивной гимнастике. Также Быстрова возглавляет Федерацию акробатического рок-н-ролла Москвы, а в феврале 2016 года она была назначена главным тренером сборной России по акробатическому рок-н-роллу.

В феврале 2017 года московские власти объявили тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники» в начале Трехгорного вала. Согласно документам, в здании должны разместиться залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.

Сейчас по адресу Трехгорный вал, 2/4, где должен появиться комплекс, располагается здание бывшей вечерней школы рабочей молодежи, которое школа «Хамовники» делит с еще тремя образовательными учреждениями для детей: хоровой музыкальной школой имени Чеснокова, музыкальной школой имени Блажевича и Государственным училищем духового искусства; всего там учатся более тысячи детей. 

При этом возведение комплекса, по словам источника «Медузы» в мэрии Москвы, было согласовано еще в апреле 2016 года — несмотря на отрицательное заключение соответствующих публичных слушаний.

Строительство нового здания для школы «Хамовники» обойдется столичному бюджету в 528,3 миллиона рублей. Итоги конкурса по выбору подрядчика планируется подвести 20 марта; существующее здание должны начать сносить в октябре 2017 года, а построить новое — уже к декабрю 2018-го. Куда будут пристроены учащиеся музыкальных школ пока неясно.

Курировать строительство новых объектов для спортшколы «Хамовники» будет сын главы Росгвардии, бывшего охранника Владимира Путина Виктора Золотова — Роман Золотов, который в феврале был назначен заместителем главы департамента спорта и туризма Москвы. Золотов работает в мэрии Москвы с августа 2016 года, однако распоряжение о его назначении официально не публиковалось, рассказал источник «Медузы» в мэрии Москвы.

Сфера рабочей ответственности Золотова — пропаганда массового спорта, развитие системы сдачи норм ГТО; он также курирует городские программы «Выходи во двор, поиграем!» и «Московская семья — спортивная семья», а еще занимается развитием спортивных объектов и площадок во дворах. В 2017–2018 годах на реализацию подответственной чиновнику программы «Спорт Москвы» планируется выделить около 70 миллиардов рублей, из которых почти два миллиарда рублей будет потрачено на строительство центра «Жаворонки». В подчинении Золотова находятся около ста физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в различных округах Москвы.

С 2013 года Золотов-младший входит в совет директоров компании «Байкал-групп», которая спонсировала акции дизайнера Анастасии Задориной, выпустившей коллекцию футболок с принтами вроде «Тополь санкций не боится», а в начале февраля победившей в конкурсе на создание формы для олимпийской сборной России. Отец Задориной — генерал-полковник ФСБ Михаил Шекин.

Согласно биографии, опубликованной на сайте департамента, 36-летний Роман Золотов окончил Московскую государственную юридическую академию и прошел профессиональную переподготовку в Академии ФСБ по направлению «Оперативная деятельность органов федеральной службы безопасности». С 2007 по 2015 годы он работал заместителем гендиректора ФГУП «Охрана» МВД России, которая сейчас входит в состав Росгвардии. Занимался Золотов и творческой работой — в середине 2000-х годов выступил продюсером сериалов «Воротилы» и «Воротилы. Быть вместе», показанными на Первом канале. Также Золотов сыграл одну из главных ролей в сериале «Честь имею», действие которого развивается в ходе второй чеченской войны.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Медведев спустя месяц прокомментировал обвинения в коррупции
4.04.2017
Премьер-министр спустя месяц после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о его «тайной империи» — и через неделю после массовых протестов по всей России (вдохновленных этим расследованием), публично высказался на этот счет.
Главу Удмуртии этапировали в Москву за взятки
4.04.2017
Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).
Путин посетил место взрыва в Петербурге
4.04.2017
Президент России Владимир Путин посетил место взрыва в метро Петербурга. Он возложил цветы к входу станции «Технологический институт».
Дайджест федеральных СМИ
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
Участок площадью 2,84 га, который миллиардер Алишер Усманов передал Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes.
Долги "Роснефти" достигли астрономической величины
22.02.2017
По итогам прошлого года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,585 трлн рублей, установив новый исторический рекорд.
Тайны главного тюремщика России
3.02.2017, МК
Дело экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера, обвиняемого в мошенничестве почти на 2,5 миллиарда с закупкой электронных браслетов для заключенных, близится к своему финалу.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Водительская медкомиссия в СПб: новые стандарты медицинского заключения
10.02.2017
В России с 2016 года приняты новые стандарты, определяющие прохождение медицинских комиссий и доступ водителей к управлению различными типа транспорта.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru