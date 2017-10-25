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Лениградская Правда
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Медведев назначил экс-руководителя ФТС Бельянинов руководить банком
25.10.2017
Правительство РФ поручили Минфину внести кандидатуру Андрея Бельянинова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития. Таким образом, экс-глава ФТС сменит на этом посту Дмитрия Панкина.
Международная финансовая организация ЕАБР учреждена Россией и Казахстаном в 2006 году, помимо этих стран участниками являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Уставный капитал Банка составляет 7 млрд долларов США, в том числе оплаченный — 1,5 млрд долларов США и капитал до востребования — 5,5 млрд долларов США. Доли государств-участников в уставном капитале Банка распределены следующим образом: Российская Федерация — 65,97 %; Республика Казахстан — 32,99 %; Республика Беларусь — 0,99 %; Республика Таджикистан — 0,03 %; Республика Армения — 0,01 %; Кыргызская Республика — 0,01 %.

Штаб-квартира Банка находится в Алматы (Казахстан). ЕАБР имеет филиал в Санкт-Петербурге, представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске, Москве.

В 2010–2013 годах из средств ЕФСР предоставлены два финансовых кредита: Беларуси (2,56 млрд долларов) и Таджикистану (70 млн долларов).

В 2015–2016 годах Совет ЕФСР одобрил три финансовых кредита: Армении (300 млн долларов, предоставлено 2 транша на 200 млн долларов), Беларуси (2 млрд долларов, предоставлено 4 транша на 1400 млн долларов) и Таджикистану (40 млн долларов, предоставлен 1 транш на 20 млн долларов).

Проектный портфель ЕФСР также включает девять инвестиционных проектов на сумму 585 млн долларов. Из них подписаны шесть:

•       «Строительство автодорожного коридора “Север — Юг” (4-я очередь)» в Армении (150 млн долларов);
•       «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» в Кыргызстане (100 млн долларов);
•       «Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза 4» в Кыргызстане (60 млн долларов);
•        «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику» (20 млн долларов);
•      «Модернизация оросительных систем» в Армении (40 млн долларов);
•       «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» в Кыргызстане (110 млн долларов).

На стадии подготовки находятся три проекта, по которым получено одобрение Совета ЕФСР:

•        «Строительство резервуара Мастара» в Армении (25 млн долларов США) (одобрен предварительно);
•       «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3» в Кыргызстане (40 млн долларов США) (одобрен предварительно);
• «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» в Таджикистане (40 млн долларов США).

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