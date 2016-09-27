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Лениградская Правда
27 СЕНТЯБРЯ 2016, ВТОРНИК
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Глава ФТС Бельянинов подал заявлении на увольнение
26.07.2016
Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов подал прошение об отставке. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников телеканала, заявление Бельянинов написал еще полгода назад. Источник «Дождя» в правительстве уточнил, что оно давно передано президенту России Владимиру Путину, а Бельянинову все это время подыскивали «новое достойное место».

В пресс-службе ФТС информацию об отставке комментировать не стали. Пока не прокомментировал информацию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 26 июля стало известно, что в кабинете и квартире Бельянинова прошли обыски. Как сообщили в Следственном комитете РФ, они были связаны с делом о контрабанде алкоголя в отношении бизнесмена Дмитрия Михальченко. Обыски также были проведены в страховой компании «Арсенал», которой руководит бывший советник Бельянинова Сергей Лобанов, и у Лобанова дома.

По данным «Газеты.Ru», во время обыска дома у Бельянинова были найдены крупные денежные суммы в рублях и валюте, хранившиеся в коробках из-под обуви, а также старинные картины.

По уточненным данным следователи нашли в особняке Бельянинова 9,5 миллиона рублей, 490 тысяч долларов и 350 тысяч евро, что в сумме составляет 67,2 миллионов в российской валюте. Также в доме у чиновника нашли коллекционные ручки и ценные произведения искусства.

Сам Михальченко был арестован в конце марта. Он обвиняется в контрабанде спиртного на сумму 1,7 млн рублей. Как считают следователи, бизнесмен организовал поставки алкоголя в 2015 году из порта Гамбурга под видом строительного герметика.


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