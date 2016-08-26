Задержаны директор и замглавы парк-отеля "Сямозеро"

В Карелии задержали уже четверых подозреваемых в рамках дела о трагической гибели детей на Сямозере: директора лагеря "Парк-отель Сямозеро" Елену Решетову, замдиректора лагеря Вадима Виноградова и инструкторов Регину Иванову и Людмилу Васильеву, которые были в походе с детьми. Об этом на сайте СК сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

"Для следствия уже сейчас вполне очевидно, что инструкторы, которые непосредственно сопровождали детей в походе, однозначно несут ответственность за их безопасность. От их действий напрямую зависела судьба детей. Поэтому в числе первых задержанных оказались именно эти лица", - пояснил представитель СК.

Остальным причастным он рекомендовал "самостоятельно и незамедлительно явиться к следователям для дачи показаний". "Если некоторые из "организаторов" детского отдыха полагают, что это расследование обойдет их стороной - они сильно ошибаются. Гарантируем, что все причастные к трагедии лица понесут ответственность по всей строгости закона", - заявил Маркин.

Представитель СК также скорректировал данные о жертвах. По его информации, среди погибших нет взрослых, все 14 жертв - дети 2002-2004 годов рождения. "Это еще раз подтверждает, что, в общем-то, никто из инструкторов, сопровождавших детей, не предпринял необходимых усилий для спасения детей, а думали о спасении своей собственной жизни", - заявил он ТАСС.

Представитель СК указал что вопросы безопасности в этом лагере становились предметом расследования и ранее: "В 2011 году заместитель директора учреждения после совместного употребления спиртного на территории лагеря до смерти избил охранника". Он получил 13 лет тюрьмы и сейчас отбывает срок.