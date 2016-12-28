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Срок сдачи стадиона «Зенит-Арена» опять сдвинули
27.12.2016
Срок сдачи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге перенесли на 31 марта. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерину Гигиняк.

Она подчеркнула, что речь идет именно об окончании работ, а не строительства. «Плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — пояснила представитель компании.

Ранее 26 декабря она объявила, что строительство стадиона на Крестовском острове завершено. До этого генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин называл 26 декабря как плановую дату его ввода в эксплуатацию.

Смольный проавансировал строительство стадиона на 100%, выплатив «Метрострою» 5,3 млрд рублей. При этом до конца года планируется принять только работы на 500 млн рублей. Работы на оставшуюся сумму – более 4,8 млрд – комитет по строительству зачтет в первом квартале 2017-го.

Кроме того, 20 декабря комитет без конкурса заключил с «Метростроем» еще один, третий контракт, стоимостью 950 млн рублей. На эти средства компания должна будет к 31 марта установить системы безопасности и контроля доступа. Подробнее читайте в материале 

21 декабря была названа окончательная стоимость возведения объекта — 41 миллиард рублей. Но до окончания строительства все же еще далеко.

В конце ноября президент России Владимир Путин назвал «проблемы» со строительством «Зенит-Арены» «печальной историей». Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге возводят с 2007 года, с тех пор стоимость работ не раз повышалась, а сроки сдачи сдвигались.

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