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"Зенит" отказался играть на новом стадионе
10.05.2017
Матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Арена Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") 17 мая, пройдет на стадионе "Петровский".

По данным Sports.ru, петербургский клуб недоволен качеством поля на новой арене на Крестовском острове. "Зенит" обращал на это внимание еще по ходу строительства арены, однако на его жалобы не обратили внимания. Кроме того, у "Зенита" возникли проблемы при подъезде к стадиону из-за пробок. Также в раздевалке клуба на одном из матчей были проблемы с горячей водой.

Как пишет "Спорт-Экспресс", в четверг, 11 мая, на "Арене Санкт-Петербург" состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона. В город прибудут эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета "Россия-2018" решат, что делать с полем стадиона.

"11 мая будет принято решение о судьбе газона. Вариантов два - либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля", - сообщил источник издания.

Отметим, что матч с "Краснодаром" должен был стать третьей игрой для "Зенита" на новом стадионе. 22 апреля "Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0, а 7 мая уступил "Тереку" со счетом 0:1. При этом после второй игры главный тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал качество газона на стадионе, заявив, что таких полей, как на "Арене Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал сообщения о том, что футбольный клуб «Зенит» из-за плохого состояния газона на арене «Санкт-Петербург» решил перенести матч против «Краснодара» на «Петровский».

«По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – заявил Албин.

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