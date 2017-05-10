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«Зенит-Арена»: начались обыски и аресты
8.05.2017
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, арестованный в конце прошлого года по обвинению в мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-Арена», стал фигурантом еще одного уголовного дела. Экс-чиновник подозревается СКР во взяточничестве. По версии следствия, он получил 20 млн руб. от коммерческой компании за ее участие в этом масштабном и весьма затратном строительстве.

Как сообщили в ГСУ СКР, в 2015 году господин Оганесян как вице-губернатор, курирующий работы на «Зенит-Арене», получил от Василия Сливкина через посредников 20 млн руб. В ближайшее время Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайства следствия об аресте Сливкина-младшего и его предполагаемого подельника Хрипунова.

Основные фигуранты дела Марат Оганесян и Василий Сливкин уже находятся в СИЗО, но по другим уголовным делам, также связанным с финансовыми аферами при строительстве стадиона. Бывшему вице-губернатору в ноябре прошлого года было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, он «обеспечил» незаконное привлечение АО «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн руб. при заключении договора по поставке видеотабло.

В свою очередь Сливкин-старший оказался замешан в махинациях (ст. 159 УК) при работах по созданию художественной подсветки и наружного освещения стадиона на Крестовском острове. По официальным данным, возглавляемое им ООО «СЭМ №5» выиграло тендер на работы, снизив цену со стартовых 354 млн руб. на 7 млн руб. Причем тогда господин Оганесян рекомендовал эту компанию как ранее отлично проявившую себя в ходе реконструкции Большого театра и строительства Мариинки-2. Кстати, работы на этих объектах курировал сам господин Оганесян, занимавший в то время должность главы Северо-Западной дирекции Минкульта.

Операцию по задержанию фактического владельца ООО «Стройэлектромонтаж №5» (СЭМ №5) Кирилла Сливкина и его отца Василия Сливкина, являющегося гендиректором этого предприятия, сотрудники регионального управления СКР при поддержке оперативников ФСБ и МВД провели поздним вечером 4 мая. После обыска в квартирах предпринимателей и изъятия финансовых документов и электронных носителей информации у них в офисе господ Сливкиных доставили на допрос к следователю. Параллельно было проведено задержание еще одного ответственного работника СЭМ №5 — главного экономиста предприятия Николая Хрипунова.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в конце апреля 2017 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Основным фигурантом дела стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, по версии следствия, еще в 2015 году получивший от руководителей СЭМ №5 взятку за помощь в получении этой компанией госконтракта на выполнение работ при строительстве «Зенит-Арены». Действия взяткодателей следствие квалифицировало по иным статьям — Василий Сливкин подозревается в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а его сыну и Николаю Хрипунову инкриминируется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

После заключения контракта комитет по строительству Санкт-Петербурга перечислил из бюджета города СЭМ №5 более 189 млн руб. аванса. На эти деньги компания должна была закупить необходимое оборудование. Однако, ООО «СЭМ №5» потратило на приобретение осветительных устройств лишь около 30 млн руб. Еще некоторая часть средств была списана на транспортировку и монтаж. Еще порядка 75 млн руб., перечисленных СЭМ №5 из бюджета, очевидно, были похищены.

В январе 2017 года дела Василия Сливкина и Марата Оганесяна следствие объединило в одно производство, а еще через четыре месяца установило, что выбор подрядчика осветительных работ на «Зенит-Арене» был продиктован не столько хорошей репутацией фирмы-исполнителя, сколько личной заинтересованностью тогдашнего вице-губернатора.

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