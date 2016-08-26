Путина с Эрдоганом помирил Назарбаев

Роль посредников в нормализации отношений между Россией и Турцией сыграли турецкий бизнесмен Джавит Чаглар и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил Ибрагим Калин, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Никаких подробностей переговоров Калин не раскрыл, однако неназванные дипломатические источники рассказали турецкой газете Hurriyet, как именно готовилось письмо Эрдогана президенту РФ Владимиру Путину, которое послужило началом урегулирования конфликта между двумя странами.

По данным Hurriyet, в конце апреля начальник Генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар сообщил Эрдогану, что Джавит Чаглар, имеющий бизнес в Дагестане, поддерживает контакты с главой республики Рамазаном Абдулатиповым. Глава Дагестана, в свою очередь, может выйти на Путина через помощника президента Юрия Ушакова.

Когда Эрдоган согласился воспользоваться помощью Чаглара, Калин занялся подготовкой письма Путину. В мае и начале июня в текст вносили правки с участием российских и турецких представителей.

Как пишет Hurriyet, Эрдоган не хотел просить прощения за атаку турецких истребителей на российский бомбардировщик Су-24 и предлагать компенсацию России. В процессе работы над письмом было решено использовать слово «извините» — не такое сильное, как «простите».

Источники Hurriyet рассказали, что в конце июня Нурсултан Назарбаев через посла Казахстана в Анкаре передал Калину, что Путин готов принять письмо от Эрдогана, если турецкая сторона его направит. Незадолго до того Назарбаев встречался с Путиным в Петербурге. Их новая встреча была назначена на 24 июня в Ташкенте, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Калин и Чаглар отправились в Ташкент и показали Назарбаеву письмо на имя Путина. Президент Казахстана одобрил содержание послания и передал его президенту России через Юрия Ушакова. Вскоре Ушаков вернулся к турецкой делегации и сообщил, что Путин принял и одобрил письмо. Затем Калин и Ушаков согласовали время, когда о письме будет официально объявлено.