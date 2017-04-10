"Единая Россия" предупредила вдову Вороненкова о грозящей ей опасности

В "Единой России" считают, что Марии Максаковой-Игенбергс, певице, бывшему единороссу и супруге убитого 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, стоит искать защиты в России. В партии власти предупредили, что после ликвидации мужа вдове грозит опасность.





С этим заявлением выступил замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко, сообщает "Интерфакс". "Сложно сейчас в этой непростой для нее, тяжелой, ужасной ситуации давать какие бы то ни было советы - я искренне, по-человечески сопереживаю Марии, но я бы сейчас ей советовал немедленно отправляться в российское посольство и искать защиты на территории РФ. Только там она может найти защиту и спасение", - заверил единоросс.





По его мнению, "после ликвидации мужа" Максаковой-Игенбергс "действительно грозит опасность".





Тем временем в Кремле заявили, что въезд в Россию Максаковой никто не закрывал и никаких препятствий для ее возвращения нет, сообщает РИА "Новости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что для этого вдове Вороненкова не нужно специально обращаться к российской стороне. "Въезд ей никто не закрывал, ей не нужно никуда обращаться", - заверил глава кремлевской пресс-службы.





На этом фоне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил на брифинге, что жену Вороненкова и экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, с которым погибший должен был встретиться перед смертью, возьмут под охрану СБУ, пишет "112.Украина". В настоящее время следователи допрашивают Максакову.





Напомним, что супругу Вороненкова в середине февраля исключили из рядов "Единой России" после эмиграции с мужем на Украину. Максакова-Игенбергс лишилась членства в партии власти из-за "утери связи с городской партийной организацией и с местной партийной организацией Тверского района Москвы", а также "по причине нарушения закона о политических партиях". В "ЕР" утверждают, что при вступлении в партию певица якобы не сообщила о наличии у нее двойного гражданства.





Мария Максакова буквально накануне убийства ее мужа Дениса Вороненкова в Киеве призналась в интервью вечернего шоу в эфире ВГТРК, что после смены места жительства и неудобств, связанных с переездом на Украину, их отношения с супругом не изменились и они ждут появления своего второго ребенка.