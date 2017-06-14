«Прямую линию» с Путиным отрепетировали в подмосковном пансионате

Будущих участников «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая должна состояться 15 июня, собрали в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее» для проведения инструктажа.





Гостям из регионов предложили отрепетировать свои вопросы, не предлагая заранее подготовленных, при этом сотрудники телеканалов отмечали что-то у себя в блокнотах.





Участники встречи, пишет РБК, получили советы не употреблять накануне алкоголь, чтобы на эфире не испытывать похмелья, не пить перед эфиром, который может продлиться до 5 часов, много воды, а также не надевать одежду в клетку или полоску (последнее — традиционное требование в телеэфире для создания качественной «картинки»).





При этом представители телеканалов, равно как и пресс-секретарь президента, не стали подтверждать или опровергать эти сведения.





Кроме того, на «Прямую линию» будут приглашены экс-министр финансов Алексей Кудрин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, политик Ирина Хакамада, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов (он является лидером «Партии роста», от которой Хакамада шла на выборах в Госдуму). Остается, однако, неизвестным, смогут ли они задать свои вопросы и какими те будут, это обычно решается в последний момент.





В остальном же, сбор гостей из регионов и отбор вопросов является традиционной практикой «Прямых линий», так как они являются «шоу», а значит, требуют подготовки и появления в эфире людей, способных внятно и четко озвучить свои предложения.



