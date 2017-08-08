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Скрынник легализовала более 70 млн. долларов
8.08.2017
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере, в котором фигурировала бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, пишет РБК. Скрынник с 2009-го по 2012 год занимала пост министра сельского хозяйства России и подозревалась в отмывании денег через швейцарские банки. Арест, наложенный на 70 млн швейцарских франков на счетах Скрынник, был снят, а деньги, накопленные экс-министром в швейцарских банках, успешно легализованы.
По информации источников швейцарского издания Blick в прокуратуре, решение прекратить расследование было связано с "недостаточным" содействием российских правоохранительных органов, у который швейцарцы запросили сведения, необходимые для подтверждения обвинений в адрес Скрынник.
"Из-за непредоставления полной правовой помощи доказать умысел, необходимый для обвинения в отмывании денег, было невозможно", - говорилось в заявлении швейцарской прокуратуры, опубликованном в июле.
Скрынник покинула пост министра в 2012 году. В апреле 2012 года были выявлены факты коррупции в компании "Росагролизинг". Изначально главным фигурантом дела следствие считало экс-директора департамента по административной работе Минсельхоза Олега Донских, которого обвинили в масштабном хищении бюджетных средств.
Позже правосудие в РФ заинтересовалось бывшим заместителем Скрынник Алексеем Бажановым, который также проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считало Бажанова организатором схемы хищения из "Росагролизинга" 1 млрд рублей, а исполнителями - топ-менеджеров компании "Маслопродукт" Романа Малова и Сергея Дуденкова.
Этот миллиард, который должны были направить на модернизацию маслоэкстракционного завода в Воронежской области, был в итоге потрачен на другие цели. Саму Скрынник допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.
При этом экс-министр отрицала наличие счетов в Швейцарии и богатств в принципе. Скрынник вдобавок обещала судиться со СМИ, которые связывали с хищениями лично ее.
В Кремле также отрицали сведения об аресте счетов Скрынник. Сергей Иванов, который на тот момент руководил администрацией президента, говорил, что у Генпрокуратуры Швейцарии нет претензий конкретно к экс-главе Минсельхоза.
Подробно о том, за какие несуществующие поставки платил "Росагролизинг", "Ведомостям" в конце 2012 года рассказывал новый глава компании Евгений Зеленский.
Примерно 30,7 млрд рублей - это деньги, перечисленные в 2007-2009 годах поставщикам как предоплата за технику, оборудование, топливо, зерно, которые так и не были поставлены, пояснял тогда Зеленский. Еще порядка 9 млрд рублей, "пропавших" из "Росагролизинга", - безнадежные долги лизингополучателей, спрятанные в отчетности. Крупнейшими поставщиками, согласно расследованию "Ведомостей", оказались компании, принадлежавшие экс-министру Елене Скрынник, ее партнерам и бывшим подчиненным.
Швейцарская прокуратура заинтересовалась Скрынник в 2015 году. На счета министра с 2009-го по 2012 года поступило, по данным швейцарских властей, около 140 млн долларов за пять лет.
В декабре 2015 года следственные органы РФ вынесли решение о приостановлении расследования "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
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