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Улюкаев находился в разработке ФСБ больше года
15.11.2016
В ночь на 15 ноября Следственный комитет объявил о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Его заподозрили в вымогательстве взятки у представителей «Роснефти» за сделку по приватизации «Башнефти». 

Сообщение СК было опубликовано в 2:33 мск. В нем говорилось, что Улюкаев получил $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». 

Деньги Улюкаеву передали 14 ноября в ходе следственного эксперимента. При задержании он якобы «пытался дозвониться до покровителей, но тщетно». Телефон чиновника прослушивали с лета, когда и была выдана санкция суда. РИА Новости утверждает, что министр находился «в разработке ФСБ» больше года.

Позже в СК уточнили, что именно вменяют министру: «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей “Роснефти”. Следователи пояснили, что сама приватизация “Башнефти” была проведена законно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Улюкаева “очень серьезными” и, по обыкновению, призвал дождаться решения суда. Впрочем, позже он рассказал, что Путин знал о ходе операции по задержанию министра. В самой “Роснефти” заявили о законности покупки госпакета “Башнефти”. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что обсудил задержание с Путиным.

Изначально Улюкаев выступал против участия “Роснефти” в приватизации, называя его “нецелесообразным”. Министр утверждал, что компания “вряд ли” войдет в шорт-лист, и говорил, что есть разные возможности для того, чтобы не допустить ее к приватизации. После того, как правительство отложило приватизацию “Башнефти”, Улюкаев рассказал, что “Роснефть” формально не является госкомпанией, а потому все же может участвовать в сделке. В итоге процесс приватизации возобновили и “Роснефть” без конкурса купила госпакет, несмотря на то, что было несколько других претендентов, причем один из них предлагал заплатить больше, чем Игорь Сечин. Путин, комментируя сделку, сказал, что “сам был удивлен” подобным решением финансового блока правительства.

Улюкаев с 1991 года находится в системе российской власти: он входил в команду Егора Гайдара, затем был заместителем Алексея Кудрина в Минфине, на протяжении девяти лет работал заместителем председателя ЦБ, а в 2013 году стал главой Минэкономразвития.

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